Дилерский центр Porsche в Киеве предлагает возможность покупки в лизинг нового автомобиля Porsche Cayenne.

Крупнейший в Украине официальный дилерский центр компании Porsche - «Порше Центр Киев Аэропорт» предлагает возможность покупки ограниченного количества нового спортивного автомобиля Porsche Cayenne в лизинг.

Как сообщили в пресс-службе дилерского центра Porsche Cayenne можно будет купить в лизинг под 0,01% годовых на 1-3 года с первым взносом от 20%.

Согласно сообщению, цена базовой комплектации нового авто составляет 2 499750 гривень, что соответствует уровню мировых рынков.

Отмечается, что новая модель Porsche претерпела многих изменений, как снаружи, так и внутри. В частности, был полностью изменен дизайн задней части кузова, а также более рельефными стали передние крылья. Также, стали большими пологая линия капота с выступлением и характерные трехсекционные воздухозаборники.

Еще одной новацией моделей Cayenne является концепция управления Porsche Advanced Cockpit. Таким образом центральная консоль с Direct Touch Control теперь имеет поверхность, внешне напоминает стекло, с сенсорными кнопками для непосредственного доступа к важнейшим функциям. Над центральной консолью установлен систему Porsche Communication Management (PCM) с 12-дюймовым сенсорным FullHD дисплеем и модулем онлайн-навигации, обеспечивающих понятное управление этой системой.

Кроме этого, за спортивным рулем размещен новый блок приборов. «По обеим сторонам привычного аналогового тахометра Porsche (с классическим индикатором-стрелкой) установлено два экрана высокого разрешения, отображающие виртуальные приборы, карты и другую нужную информацию. Как опция предлагается цветное подсветки различных частей салона (новинка в Cayenne)», - говорится в сообщении.

Также, Porsche Cayenne получила новую тормозную систему Porsche Surface Coated Brake (PSCB), которая является первой за всю историю бренда с комбинацией чугунного тормозного диска и керамического покрытия (карбид вольфрама).

«Преимуществами над стандартным чугунным тормозным механизмом схожей конструкции и размера является повышение скорости реагирования и чрезвычайно высокое сопротивление снижению эффективности, вызванном нагревом тормозов», - говорится в сообщении.

Новый кроссовер предлагается с двумя силовыми агрегатами на выбор: турбодвигатель V6 мощностью 340 к. с. в Cayenne и двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 440 к. с. у Cayenne S.

«В обоих агрегатах турбокомпрессор установлен между рядами цилиндров. Благодаря этому поток выхлопных газов преодолевает меньшее расстояние на пути к соответствующей турбины и турбонаддув срабатывает быстрее. Двигатели также оснащены системой VarioCam Plus, которая регулирует распределительные валы и подъем клапанов», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Порше Центр Киев Аэропорт» - крупнейший в Украине и один из крупнейших в Центральной и Восточной Европе официальный дилерский центр Porsche с собственным зданием, который предоставляет полный комплекс услуг по продаже автомобилей Porsche, оригинальных запчастей и аксессуаров, а также сервисного обслуживания и ремонта. «Порше Центр Киев Аэропорт» начал свою работу в январе 2014 года и за все время продал более 1250 авто. Площадь выставочного зала составляет 1 056 кв.м., сервисной зоны – 1 494 кв.м. В шоуруме представлено 12 автомобилей – весь существующий модельный ряд, а также автомобили, в которых использованы функции из ассортимента Porsche Exclusive.