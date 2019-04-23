Автобан Киев-Одесса обойдется в $1 миллиард - премьер

Гройсман сообщил, что в следующем году на дорогу Киев-Одесса будет направлено 2,5 миллиарда гривень финансовых организаций.

На строительство автобана из Киева в Одессу необходимо 1 миллиард долларов, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе инспекции автодорог.

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"Это вопрос (создание автобана из Киева в Одессу) не одного года. Также вопрос о деньгах. Автобан требует не менее одного миллиарда долларов. Поэтому мы ведем переговоры с международными финансовыми организациями для того, чтобы привлекать дополнительные средства", - сказал он.

Гройсман сообщил, что в следующем году на дорогу Киев-Одесса будет направлено 2,5 миллиарда гривень финансовых организаций.

Премьер добавил, что сейчас на дороги тратятся деньги украинских налогоплательщиков (Дорожного фонда) и международных финансовых организаций.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года правительство выделило на ремонт дорог дополнительно 550 миллионов гривень, из которых 300 миллионов гривень направлено на трассу Киев-Чоп, а 250 миллионов гривень - на трассу Киев-Одесса. Исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак рассчитывает, что компания "Альтком", которая в 2013 году выиграла тендер на капитальный ремонт на участке автомобильной дороги M05 Киев–Одесса, но до сих пор ремонт не завершила, в этом году закончит работы на этой трассе.