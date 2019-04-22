Airbus представил концепцию умного салона: контроль за ремнями и туалетами

По замыслу разработчиков, это позволит упростить работу бортпроводников, повысит уровень сервиса и позволит предоставить пассажирам более персонализированные услуги.

Airbus представил концепцию умного салона для своих самолетов Airbus Connected Experience, которая базируется на сборе информации о параметрах, отвечающих за безопасность или обслуживание пассажиров.

Предполагается, что представленная платформа будет анализировать данные, получаемые от кресел, багажных полок, систем развлечения и освещения, тележек бортового питания, туалетных комнат и другого оборудования, передает avianews.com.

Собранная информация будет передаваться на планшеты бортпроводников, что позволит персоналу, например, отслеживать, какая багажная полка не закрыта, кто из пассажиров не пристегнул ремни, сколько порций питания осталось на борту.

По замыслу разработчиков, это позволит упростить работу бортпроводников, повысит уровень сервиса и позволит предоставить пассажирам более персонализированные услуги.

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Например, кресла могут быть настроены в соответствии с персональными предпочтениями каждого пассажира. Помимо этого, путешественники смогут заказывать еду и напитки еще до начала бортового обслуживания и получать контент развлекательной системы в соответствии со своими предпочтениями.

Работа системы также предусматривает сбор данных в специальное облачное хранилище на случай, если эта информация потребуется авиакомпаниям для анализа предпочтений пассажиров, выявления определенных тенденций относительно тех или иных маршрутов или же оценки работы салонного оборудования и проведения превентивного обслуживания.

Помимо Airbus в проекте также принимают участие крупнейшие в мире поставщики оборудования, среди которых: gategroup, Stelia Aerospace, Recaro Aircraft Seating. На этапе запуска новая концепция будет использоваться в самолетах семейства A320, а в дальнейшем может быть внедрена на других авиалайнерах.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Airbus объявила о том, что прекратит производство A380 Superjumbo - самого крупного в мире пассажирского самолета.