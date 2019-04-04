Экс-руководителя Nissan и Renault Карлоса Гона снова арестовали

Ордер на арест выдала прокуратура Токио через новые обвинения в финансовых махинациях.

Бывшего руководителя автоконцернов Nissan и Renault Карлоса Гона, освобожденного под залог в начале марта, снова взяли под стражу.

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Ордер на арест выдала прокуратура Токио через новые обвинения в финансовых махинациях, сообщил 4 апреля японский телеканал NHK, передает “Радио Свобода”.

Речь идет о вероятном хищении средств Nissan в 2012-2018 годах. Среди прочего, деньги корпорации были потрачены на частную яхту и инвестиции в фирму сына Карлоса Гона.

Это уже четвертый ордер на арест Гона. В начале марта Гона выпустили из токийской тюрьмы под залог почти 9 миллионов долларов. Он провел под стражей более трех месяцев.

Гон отрицает все обвинения, считая их следствием «заговора и предательства» руководства Nissan. Гон обвинил чиновников Nissan в том, что они пытаются заставить его «замолчать».

Представители Nissan обвинили Гона в том, что тот якобы использовал активы компании в личных целях, а также занижал данные о своих доходах в отчетах для Токийской фондовой биржи. В декабре, когда суд отказался продлевать ему арест, ему также предъявили обвинение в том, что он списал на Nissan свои личные потери от финансовых операций.

Гону грозит до 20 лет лишения свободы.