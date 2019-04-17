Правительство переименовало морской порт «Южный» в «Пивденный»

Этот порт, расположенный на берегу Аджалыкского лимана, является крупнейшим по объемам перевалки грузов портом Украины.

Кабинет министров Украины переименовал морской торговый порт «Южный» в порт «Пивденный».

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Как сообщила пресс-секретарь министра инфраструктуры Владимира Омеляна Марина Томко на своей странице в Facebook, об этом глава ведомства сказал на встрече с общественностью Варваровского района города Николаева.

"На сегодняшнем Кабмине, кроме подведения итогов трех лет работы правительства, одобрен ряд важных документов для отрасли. В частности, отныне официальное название крупнейшего морского порта Украины - «Пивденный»!», - написала он.

Как сообщал УНИАН, морской порт «Южный» по итогам 2018 года увеличил перевалку грузов на 1,9% - до 42,702 млн тонн.

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Южный» – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.