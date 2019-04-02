В Украине разрешили строить автоматизированные многоэтажные парковки

В Америке такие стоянки начали строить еще в 40-50-х, а в Европе в 70-80-х.

В городах Украины с 1 июля можно будет проектировать и устанавливать автоматизированные парковки, которые экономят пространство, так как на небольшом участке земли можно разместить в несколько раз больше машин, чем на обычной парковке.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в государственной строительной норме «Автостоянки и гаражи», которая вступает в действие уже с 1 июля этого года.

"В действующей до сих пор ГСН была прописана только возможность проектирования обычных и механизированных гаражей - где вертикальное перемещение авто осуществляется с помощью специальных механизмов, а горизонтальное - с участием водителя. Однако именно автоматизированные парковки являются эффективной альтернативой обычным гаражам и парковкам. Они экономят пространство, и на небольшом участке земли можно разместить в несколько раз больше машин, чем на обычной парковке - особенно актуально для районов крупных городов с плотной застройкой. Также, автоматический процесс экономит время водителей на парковку", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что в Америке такие стоянки начали строить еще в 40-50-х, а в Европе в 70-80-х годах.

«Надеюсь, что после вступления в силу этих изменений таких автостоянок в Украине станет значительно больше, а проблем с нехваткой паркомест в больших городах, особенно в центре, напротив станет существенно меньше», - написал он.

Парцхаладзе отметил, что принцип работы автоматизированных гаражей связан с полной автоматизацией всех процессов, когда и въезд и выезд авто на паркоместо происходит без участия водителя и пассажиров.

«Состав и площадь помещений, несущих конструкций, количество ярусов определяется заданием на проектирование. Управление устройством для перемещения авто и контроль его работы осуществляется из помещения диспетчерской. Она располагается на посадочном этаже. При проектировании автоматизированных гаражей надо также предусматривать доступ персонала для техобслуживания на каждый ярус и к каждому машиноместу», - написал он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.