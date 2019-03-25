В Украине начнут строить трамвайные остановки на высоких платформах

В большинстве городов Европы трамвайные остановки устраиваются с повышенными посадочными платформами за счет подъема уровня проезжей части, на которой располагается такая платформа, она становится на одном уровне с полом трамвая.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) разрабатывает проект изменения государственной строительной нормы (ГСН), которой предполагается обязать проектировать на трамвайных остановках повышенные посадочные платформы на одном уровне с полом трамваев для безопасности дорожного движения и удобства пассажиров.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения разрабатываются госпредприятием "ГосдорНИИ".

"Трамвайные остановки, которые у нас существуют сейчас, к сожалению, нельзя назвать ни удобными, ни безопасными. Ведь для того, чтобы пассажиру попасть в транспорт, ему необходимо преодолеть большую разницу высоты между асфальтом и полом трамвая - это очень неудобно. А для маломобильных групп населения - людей с инвалидностью, пожилых людей или родителей с детьми в колясках - это вообще непреодолимое препятствие. Кроме того, опасность для пассажиров при выходе или входе в трамвай. Поэтому мы решили изменить соответствующую норму в ГСН. Эксперты сейчас анализируют положительный европейский опыт с тем, чтобы внедрить его и в Украине", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что в большинстве городов Европы трамвайные остановки устраиваются с повышенными посадочными платформами за счет подъема уровня проезжей части, на которой располагается такая платформа, она становится на одном уровне с полом трамвая.

"Во-первых, это удобно для любых категорий пассажиров, во-вторых, создает препятствие для автомобилистов, заставляя их снизить скорость и остановиться перед платформой. Согласно предложению, такие платформы могут устраиваться на проезжей части дороги путем поднятия ее до уровня пола трамвая и тротуара - в целом на 15 сантиметров. Попасть на такую платформу или сойти с нее можно с помощью пологих спусков или пандусов, которые устраиваются с обеих сторон платформы", - написал он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции