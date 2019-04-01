На украинских АЗС дорожает бензин

Ряд сетей АЗС в Украине повысили цены на бензин и дизтопливо на 0,2-1 грн за литр. Средняя розничная цена бензина А-95 составила 28,42 грн за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 30 марта по 1 апреля повысили цены на бензины и дизельное топливо на 0,2-1 грн за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на АЗС WOG бензины подорожали на 0,5-1 грн за литр, до: А-92- 29,49 грн, А-95 – до 30,49 грн, А-95 Премиум – до 31,99 грн. На заправках Glusco бензин увеличился в цене на 30 копеек за литр, до: А-92 - 27,45 грн, А-95 – 28,45 грн, А-95 Премиум – до 30,05 грн.

На АЗК SOCAR бензин подорожал на 30 копеек за литр, до: А-92 - 29,29 грн, А-95 – 30,29 грн, А-95 Премиум – 31,29 грн. В свою очередь в сети UPG А-92 и А-95 подорожали на 20 копеек за литр, до 26,60 грн и 27,60 грн соответственно.

Таким образом, по состоянию на 1 апреля средние цены на АЗС в Украине составили: А-92 – 27,29 грн/л, А-95 – 28,42 грн/л, А-95 Премиум – 29,66 грн/л, ДТ – 28,11 грн/л.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках в Украине росли с конца августа 2018 года на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября, потянув за собой розничные цены на бензин и ДТ в Украине.