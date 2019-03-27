Летнее время близко: УЗ изменит расписание трех скоростных поездов

Как сообщила пресс-служба компании, частично изменяется график движения поездов № 711 Константиновка - Киев, № 724 Киев - Харьков, № 764 Одесса - Киев.

Акционерная компания "Укрзализныця" с 31 марта изменит расписание движения трех скоростных поездов в связи с введением летнего времени на территории Украины.

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Как сообщила пресс-служба компании, частично изменяется график движения поездов № 711 Константиновка - Киев, № 724 Киев - Харьков, № 764 Одесса - Киев.

Согласно изменениям, скоростной поезд "Интерсити+" № 711 будет отправляться из Константиновки в 16:20 и прибывать в Киев в 23:05 с остановками на станциях Дружковка (16:31/16:32), Краматорск (16:39/16:41), Славянск (16:51/16:53), Лозовая (17:50/17:52), Красноград (18:40-18:41), Полтава-Киевская (19:43/19:45), Миргород (20:44/20:49 ) и Дарница (22:49/22:51).

Поезд № 724 будет отправляться из Киева в 13:25 и прибывать в Харьков в 18:13. На пути следования поезд будет делать остановку на станциях Дарница (13:43/13:45), Миргород (15:43/15:45), Полтава-Киевская (16:35/16:37).

Поезд № 764 Одесса - Киев будет отправляться из Одессы в 05:40 и прибывать в Киев в 12:46 с остановками на станциях Подольск (07:42/07:43), Вапнярка (08:59/09:00), Жмеринка (09:54/09:56), Винница (10:30/10:32).

В пресс-службе отметили, что ознакомится с откорректированным графиком движения скоростных поездов можно на сайте http://intercity.uz.gov.ua и www.uz.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, с 31 марта поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени. Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого перехода.