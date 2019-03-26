Skoda представила спортивную версию Octavia и анонсировала еще 30 новинок (фото)

Skoda Octavia Dynamic+ получила новые бамперы, спойлер, видоизмененную решетку радиатора черного цвета и диффузор.

Компания Skoda показала новую версию Octavia под названием Dynamic +. Автомобиль доступен для покупки в Европе в кузове седан и универсал.

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Разработкой этой модификации занималась студия RS Design. Цены на новинку будут названы позднее, пишет Autonews.

Octavia получила новые бамперы, спойлер, видоизмененную решетку радиатора черного цвета и диффузор. Клиентам на выбор предлагаются четыре варианта 17-дюймовых легкосплавных дисков или большие 18-дюймовые колесные диски. В салоне машины устанавливается спортивное рулевое колесо, новые сиденья и алюминиевые накладки на педали.

До конца 2019 в планах Skoda представить Octavia нового поколения. Именно в 2019 г. эта модель отметит свой 60-летний юбилей. Первый экземпляр Octavia был выпущен в 1959 г. на заводе в Млада-Болеславе.

Всего в планах Skoda к концу 2022 г. представить свыше 30 новых моделей. Из них 10 будут иметь гибридную или полностью электрическую силовую установку.