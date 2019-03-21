Skoda анонсировала два новых электрокара

Компания создаст автомобили на новой платформе MEB к 2022 году.

Компания Skoda анонсировала два электромобиля на новой платформе MEB к 2022 году.

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Об этом сообщает Autocar со ссылкой на главу чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.

«У нас будет два электромобиля на платформе MEB — основная модель и производная от нее. Базовым будет аналог Volkswagen I.D. и Seat El-Born, а затем на рынок выйдет более дешевый электромобиль», — пояснил господин Майер.

Платформа MEB — это новая структура, разработанная Volkswagen Group специально для электромобилей. Премьера платформы состоялась в 2018 году. Немецкий автопроизводитель также объявил о готовности продавать эту платформу любой марке, которая собирается выпускать электромобили.

Как сообщал УНИАН, автоконцерн Volkswagen заявил об амбициозных планах выпустить 70 электрокаров до 2029 года. В общем электромобили должны выйти под 12 брендами, среди которых Audi, Skoda, Porsche и Bentley.