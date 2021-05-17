Президент верит, что украинская власть построит страну без «багов» и «вирусов», страну, где все будет «летать».

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в этом году обеспечение доступа к фиксированному скоростному интернету 3 тысяч сел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Diia Summit 2.0 в рамках всеукраинского форума «Украина 30. Цифровизация» в Киеве.

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«Пункт моей (предвыборной - УНИАН) программы - доступ к быстрому интернету для всех жителей нашей любимой Украины. Только за последние полгода более миллиона граждан Украины впервые получили доступ к 4G. Миллионы украинцев научились азам цифровой грамотности. В этом году мы стремимся обеспечить доступ к фиксированному интернету 3 тысяч украинских сел, их школ, больниц, библиотек», - сказал президент.

По его словам, сегодня, 17 мая, знаковый день, «когда мы делаем первый шаг на пути к электронной демократии - это запуск в «Дії» электронных петиций».

Президент верит, что украинская власть построит страну без «багов» и «вирусов», страну, где все будет «летать».

Интернет в украинских селах: что необходимо знать

28 апреля Кабинет министров утвердил порядок и условия предоставления местным бюджетам государственной субвенции на подключение сел к фиксированному интернету, которая в этом году составляет 500 млн грн.

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает выделение 1 млрд 789 млн 314 тыс. грн на цифровизацию страны.

В частности, 500 млн грн будет выделено на подключение к скоростному фиксированному интернету около 6 тыс. социальных объектов в селах.

Около 1,5 млн проживающих в селах украинцев в 2021 году смогут получить доступ к фиксированному оптоволоконному интернету за счет государственной субвенции.

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Автор: Константин Гончаров