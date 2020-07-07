В США могут запретить китайскую соцсеть TikTok - госсекретарь Помпео

Причиной стали опасения по поводу того, как TikTok обрабатывает данные пользователей.

Госсекретарь США Майк Помпео сказал в понедельник, что США "определенно рассматривают" возможность ввести запрет на приложения китайских соцсетей, включая TikTok.

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Об этом сообщает Reuters.

"Я не хочу опережать президента (Дональда Трампа), но это то, что мы рассматриваем", - сказал Помпео в интервью Fox News.

Американские законодатели ранее выражали опасения по поводу того, как TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их заботят китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

"Приложение, недоступное в Китае, но принадлежащее базирующейся в КНР компании ByteDance, пытается избегать упоминаний о своих китайских корнях, апеллируя к глобальной аудитории", - подчеркивает издание.

Ремарки Помпео стали продолжением противостояния крупнейших мировых экономик, начавшегося с торговой войны почти два года назад и усугубившегося действиями китайских властей в Гонконге и вспышкой коронавируса.

Как сообщал УНИАН, ранее из-за конфликта на индийско-китайской границе Нью-Дели решил запретить TikTok, а вместе с ним еще 58 китайских приложений.

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