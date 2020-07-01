Индия заблокировала TikTok и десятки других китайских приложений

Правительство Индии считает приложения вовлечёнными в деятельность, которая наносит ущерб суверенитету и целостности страны.

Министерство электроники и информационных технологий Индии запретило использование в стране несколько десятков китайских приложений, включая такие популярные приложения, как TikTok и WeChat.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Правительство Индии считает такие приложения "вовлечёнными в деятельность … наносящую ущерб суверенитету и целостности Индии". Всего в списке значится 59 приложений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Индия является огромным рынком для приложения TikTok, которое принадлежит китайской компании ByteDance. Согласно данным SensorTower за апрель этого года, 30% от общего количества загрузок TikTok (около 2 миллиардов) приходится на Индию. Глава TikTok в Индии признал правительственный указ. Вместе с тем он отрицает передачу информации о пользователях правительству Китая. Приложение для обмена сообщениями WeChat, принадлежащее китайской интернет-компании Tencent, имеет более 1 миллиарда пользователей по всему миру.

"Это не первый случай запрета TikTok в Индии. В прошлом году правительство предписало компаниям Google и Apple удалить данное приложение из своих магазинов в связи с опасениями по поводу наличия порнографии на платформе. Индийские правительственные органы заявили, что TikTok поощряет распространение откровенного контента и "культурную деградацию". Запрет был снят примерно через неделю", - подчеркивает издание.

Отметим, напряжённость между Китаем и Индией остаётся на высоком уровне после инцидента, произошедшего в начале этого месяца на границе между двумя странами, в результате которого погибли 20 индийских солдат. Однако напрямую правительство не связывает этот инцидент с запретом китайских приложений.

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