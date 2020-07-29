Минцифры хочет сделать доступным высокоскоростной интернет для 95% населения Украины

Замминистра не уточнил, в какие сроки должен быть реализован этот план.

Министерство цифровой трансформации планирует сделать доступным качественный высокоскоростной интернет для 95% населения страны, и особое внимание в этом контексте будет уделено подключению к сети объектов социальной инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александр Шелест на брифинге по итогам заседания правительства.

«Наша цель – все-таки обеспечить доступность для 95% населения. План, который это предусматривает, основан в первую очередь на подключении объектов социальной инфраструктуры, таких как школы, детские сады и так далее», - сказал он.

Шелест не уточнил, в какие сроки должен быть реализован этот план.

Замминистра также сообщил, что Минцифры в ближайшие годы планирует подключить все объекты социальной инфраструктуры к высокоскоростному интернету.

Кроме этого, по словам Шелеста, особое внимание будет уделено развитию оптического интернета в сельской местности.

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Как сообщал УНИАН, согласно исследованию Министерства цифровой трансформации, четыреста пятьдесят две больницы в Украине (25,74% от всех больниц в стране) не подключены к интернет-связи.

Согласно другим исследованиям Минцифры, около 92% украинских библиотек и 40% школ не имеют подключения к качественному интернету.

Согласно данным Госстата, 70,1% населения Украины (более 26,9 млн человек) в 2019 году пользовались услугами интернета, из которых более 77% пользовались интернетом не реже чем один раз в день.

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