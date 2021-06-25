Впервые в Украине на промышленном предприятии будет запущен тестовый фрагмент сети 5G.

Vodafone Украина совместно с ДТЭК и Ericsson объявили о старте проекта Smart Factory 5G на машиностроительном заводе «Корум Свет шахтера» в Харькове, производящем горно-шахтное оборудование. В рамках проекта компании начинают развертывание частной технологической сети (Private Network) связи 5G, в которую будут интегрированы мобильные устройства, производственное оборудование, различные управляющие устройства и системы удаленного и автоматизированного управления.

Технологическая 5G-сеть Ericsson позволит автоматизировать производственные процессы. Впервые в Украине будет протестировано дистанционное управление, диагностика оборудования и зданий с помощью дронов и камеры 360°. Кроме оптимизации производственных процессов, запуск решений повысит уровень промышленной безопасности – многие операции смогут выполняться удаленно, а своевременный мониторинг –предупреждать возможные аварийные ситуации.

«Сегодня мы анонсируем старт первого в Украине проекту, который можно назвать проектом из будущего. Это – Smart Factory 5G. Такой проект родился неслучайно: в мире Vodafone – технологический лидер, и этот колоссальный опыт мы привлекаем в Украину вместе с нашими партнерами, запуская решения, объединяющие передовые технологии: 5G, интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект. Мы начинаем с предприятия наших партнеров компании ДТЭК, которое носит символическое название – «Корум Свет Шахтера». Работы по стройке Private Network на базе технологии 5G уже идут полным ходом. Мы создаем площадку, где бизнес «вживую» сможет тестировать и на практике использовать возможности решений на базе 5G. Наш проект стал примером синергии ведущих компаний: ДТЭК и Ericsson, мы вместе работаем над построением в Украине умного производства», – комментирует Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

«Одна из целей ДТЭК как ответственной и надежной компании –это трансформация после 2025 года в цифровое предприятие, где люди и технологии слаженно взаимодействуют. Для этого была запущена специальная программа MODUS, координирующая цифровую трансформацию всех направлений бизнеса ДТЭК, – комментирует Ильдар Салеев, генеральный директор ДТЭК Энерго. – Таким проектом для нашего машиностроительного направления является первая в Украине Smart Factory 5G на заводе «Корум Свет шахтера». В ней мы сможем использовать дроны для обследования труднодоступных мест на предприятии, улучшить процесс онлайн-сдачи оборудования для клиента. Это лишь первые пилотные направления, на самом деле мы понимаем, что возможности 5G гораздо шире. В перспективе мы планируем ими воспользоваться и дистанционно получать данные с комбайнов, работающих в шахтах, а также вести полный мониторинг работы станков на заводе для оптимизации загрузки оборудования. Я уверен, что этот проект станет началом масштабной индустриальной роботизации предприятий в Украине».

В проекте будет внедрено решение Ericsson Dedicated Networks, которое включает ядро сети Enterprise Core и систему радиодоступа с использованием Ericsson Radio Dot System.

Ericsson Enterprise Core – виртуализированное, легко масштабируемое решение, которое может обеспечить подключение до 50 000 абонентов. Завод «Корум Свет шахтера» будет оснащен частной сетью 5G и подключен к общей инфраструктурекорпорации благодаря надежным каналам связи Vodafone.

«В Ericsson мы фокусируемся на том, что делаем лучше всего –передовые технологии и инновации в телекоммуникациях. Собственная сеть связи 5G – важная часть инфраструктуры предприятия, позволяет выйти на качественно новый уровень управления производством за счет автоматизации технологических процессов. Мы рады быть технологическим партнером первого в Украине пилотного проекта умной фабрики на базе технологий 5G. Это первый шаг в направлении развития умного производства в нашей стране. Успех в таких проектах зависит от эффективной и слаженной работы всех участников, и я рад, что мы будем сотрудничать с компаниями-лидерами в своих отраслях», –комментирует Алексей Турчин, вице-президент, глава направления IT и цифровых решений в Ericsson, регион Восточная Европа и Центральная Азия.

Символическим стартом проекта Smart Factory 5G в Украине стало подписание участниками каски шахтера. Предприятие «Корум Свет шахтера» также присоединилось к трансляции события. Финальной частью анонса Smart Factory 5G стал специализированный вебинар, посвященный возможностям Dedicated Networks для бизнеса с участием начальника отдела планирования и развития сети радиодоступа Vodafone Константина Науменко, руководителя направления по развитию бизнеса цифровых сервисов Ericsson в Украине, Армении и Грузии Юрия Глущенко и IT директора ДТЭК Дмитрия Осыки.

Все видеоматериалы пресс-конференции и вебинара можно посмотреть по ссылкам: Facebook, YouTube.

Про Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 21 стране и имеет партнерские соглашения с операторами 49 стран. По состоянию на 31 марта 2021 года Vodafone предоставляет услуги более 300 миллионам абонентов мобильной связи и 28 миллионам пользователей фиксированного интернета, а также объединяет более 123 миллионов IoT-подключений. Более подробная информация на странице www.vodafone.com.

Vodafone Украина – ведущая украинская телеком компания, которая предоставляет услуги скоростного интернета 3G и 4G. Инвестиции Vodafone в период активного строительства сетей скоростного интернета в 2015 – 1 квартале 2021 года превысили 29,7 млрд грн. Рекордные инвестиции позволили обеспечить технологическое лидерство и развивать новые технологические услуги – интернет вещей (IoT), технологии и решения для Smart City, аналитика больших данных, финтех услуги, облачные сервисы. В Украине услугами Vodafone пользуются 19 млн клиентов.

Про ДТЭК (Corum Group)

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины.

Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии электросетями, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей.

ДТЭК Энерго обеспечивает замкнутый цикл производства электроэнергии из угля. Установленная мощность в генерации электроэнергии – 13,5 ГВт. В угледобыче создан полный производственный цикл: добыча и обогащение угля, сервисное обслуживание шахтного оборудования.

Corum Group - крупнейший производитель горно-шахтного оборудования в Украине и входит в состав энергетической компании ДТЭК Энерго. Объединяет машиностроительные предприятия «Корум Свет шахтера», «Корум Дружковский машиностроительный завод», «Корум Шахтспецстрой» и CorumRepair. Ключевые клиенты компании – 14 крупнейших добывающих холдингов, активы которых насчитывают 150 шахт и карьеров. Техника Corum работает на горнодобывающих предприятиях в 15 странах мира.

О компании ERICSSON

Ericsson помогает операторам использовать все возможности коммуникационных технологий. Компания предоставляет решения и технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги по расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей, а также поддерживает развитие новых направлений бизнеса. Мы помогаем клиентам создавать цифровые услуги, повышать эффективность бизнеса и находить новые источники дохода. Инвестиции Ericsson в сервисы голосовой связи и мобильного широкополосного доступа приносят пользу миллиардам людей из разных стран мира. Акции компании котируются на бирже NASDAQ в Стокгольме и бирже NASDAQ в Нью-Йорке. Более подробная информация доступна на сайте www.ericsson.com

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Автор: Иван Бойко