Протестировать возможности 5G с сегодняшнего дня можно на инновационной площадке 5G Lab, которая открылась в UNIT.City.

В Украине заработала первая тестовая зона технологии 5G. Эта сеть в 10 раз быстрее 4G, которой сейчас уже пользуются украинцы. Комплексные отраслевые решения 5G закладывают основу для цифровизации предприятий. 5G - это фундаментальная инфраструктура, поддерживающая цифровую трансформацию общества и экономики на основе повсеместно доступных сетей и интеллектуальных технологий. Технологии 5G играют важную роль в модернизации предприятий во всех отраслях.

Протестировать возможности 5G с сегодняшнего дня можно на инновационной площадке 5G Lab, которая открылась в UNIT.City.

5G Lab - это первая в Украине технологическая площадка, которая продемонстрирует работу 5G. Здесь можно протестировать инновационные разработки, решения, сервисы и устройства. На площадке будут представлены кейсы использования 5G, которые успешно работают за рубежом. Преимущества использования высокоскоростных технологий 5G на примере собственных разработок продемонстрировали компании GlobalLogic и Sensorama.

Украинская VR/AR студия Sensorama продемонстрировала новую разработку Remote XR.

Эта технология обрабатывает на облачных серверах графику и в реальном времени передает на мобильные устройства пользователей AR\VR контент на скорости нескольких десятков миллисекунд. В 5G Lab представлено два кейса: облачное вычисление графики для мобильного VR-шлема и облачное вычисление графики дополненной реальности для смартфона. Разработчики говорят, что Remote XR принесет пользу специалистам в области подготовки кадров, архитектуры, промышленности, обеспечив работу с высококачественной графикой на мобильных устройствах.

Инженеры компании GlobalLogic активно работают с новейшим телеком-трендом, когда в сетях растет количество устройств нового типа — не смартфонов или планшетов, а подключенных к мобильной сети автомобилей, промышленных станков, дронов и тому подобное. Технологии 5G не только сокращают время на передачу информации между устройствами, но и позволяют одновременно подключить к сети гораздо больше таких "абонентов". Примеры применения 5G и преимущества использования сети нового поколения специалисты компании показали на интерактивном демо-стенде.

"Команда инженеров GlobalLogic работает над развитием смарт-инфраструктуры с привлечением технологий 5G как для мировых технологических гигантов, так и для собственных проектов и прототипов. На открытии 5G Lab мы представляем элементы собственной платформы для разработки, тестирования и внедрения решений с использованием 5G для различных индустрий. Наше демо имитирует системы обмена сигналами между автомобилями и дорожной инфраструктурой. Основная идея - автоматически обнаруживать опасность на дороге и оповещать о ней. Задержка передачи сигнала играет решающую роль, когда речь идет о безопасном управлении авто. 5G, по сравнению с 4G, предоставляет возможность сократить время реакции на опасность, а затем уменьшить количество дорожных аварий с участием подключенных к сети и самоуправляемых авто", — прокомментировал Ярослав Нижник, младший вице-президент по инжинирингу, GlobalLogic.

Кроме того, на территории лаборатории можно ознакомиться с информацией о характеристиках, преимуществах и сферах использования сети 5G, а также с картой эволюции технологий в мире.

Лаборатория находится на базе технологического парка UNIT.City и доступна по предварительной записи как резидентам технопарка, так и всем желающим.

График работы 5G Lab:

Вторник - суббота с 11-00 до 19-00.

В лаборатории будет находиться администратор, который будет предоставлять общую информацию о технологической площадке и об условиях работы в ней.

Для записи на посещение необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке:

https://forms.gle/WPKhoK1HVoorJLEx7

Вместе с организацией технических тестов, 5G Lab планируется будет использоваться в образовательных целях: – для проведения экскурсий, лекций, вебинаров, образовательных мероприятий, рассчитанных на различные аудитории.

Генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова считает, что 5G позволит получить новый опыт в тех сферах, где скорость и минимальная задержка крайне важны. "Беспилотные автомобили, хирургические операции на расстоянии или роботизированная промышленность - это уже происходит в странах, где Vodafone запустил сети 5G. Но все это не появится в Украине само по себе. Наша задача сегодня – начать формировать экосистему 5G, важной частью которой являются промышленные и специальные решения на основе технологии. Ведь для того, чтобы использовать настоящий потенциал 5G, не достаточно лишь сети и устройств. Требуется массовая интеграция 5G в услуги. Площадка имеет целью стать центром, который объединит 5G энтузиастов и позволит протестировать свои гипотезы на реальном фрагменте сети".

"Сейчас перед 5G стоят две основные задачи: в дальнейшем повышать качество обслуживания пользователей мобильного интернета и обеспечивать постоянную цифровую трансформацию отраслей. Мы верим в 5G Lab как в платформу, которая расширит границы инноваций и внесет новые ценности во всю экосистему. Мы очень ценим партнерство с Министерством цифровой трансформации Украины, Vodafone Украина и Unit.City. В частности мы гордимся тем, что Huawei способна обеспечить техническую поддержку в реализации такого весомого проекта для развития цифровой экономики Украины", — добавил директор Huawei Украина Ма Ци.

"Резиденты UNIT.City ежедневно работают над созданием инновационных и прорывных решений. Однако для этого им нужны условия и возможности, которые позволят раскрыть их потенциал на максимум. Именно таким местом и является 5G Lab. Современное, мультифункциональное пространство с технологией, практически недоступной в Украине. Причем не только резиденты UNIT.City, а и любая tech-компания может свободно пользоваться зоной технологии 5G. Ведь мы убеждены: когда все игроки рынка приносят друг другу ценность, экосистема становится все более зрелой. И только так в Украине могут появляться проекты, способные изменить весь мир", - отметил CEO UNIT.City, Доминик Піоте.

Автор: Иван Бойко