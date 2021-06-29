Вскоре планируют представить новую брендинговую стратегию парламента.

В Верховной Раде планируют создать мобильное приложение, которое позволит гражданам в режиме реального времени отслеживать деятельность каждого народного депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Она, в частности, отметила, что вскоре планируется представить новую брендинговую стратегию парламента.

Кроме того, по словам Кондратюк, планируется разработать онлайн-курс для школьников о деятельности и функции парламента.

Заместитель председателя ВР также выразила надежду, что будет принята комплексная программа парламентского просвещения, завершено обновление пресс-центра и создана полноценная информационно-исследовательская служба Верховной Рады.

Новая стратегия

В ВР создана рабочая группа по разработке новой брендинговой стратегии парламента. Ее возглавила заместитель председателя ВР Елена Кондратюк. По ее словам, новая концепция «будет включать в себя открытость, инклюзивность, равенство и доступность парламента».

Также будут предложены изменения в регламент Верховной Рады в части работы оппозиционных сил, принятие этического кодекса народного депутата. Кроме того, запланировано обновление пресс-центра парламента.

В феврале Кондратюк анонсировала, что новая стратегия будет представлена на текущей сессии ВР к 30-летию независимости Украины.

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Автор: Надя Пришляк