В Верховной Раде планируют создать мобильное приложение, которое позволит гражданам в режиме реального времени отслеживать деятельность каждого народного депутата.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
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Она, в частности, отметила, что вскоре планируется представить новую брендинговую стратегию парламента.
Кроме того, по словам Кондратюк, планируется разработать онлайн-курс для школьников о деятельности и функции парламента.
Заместитель председателя ВР также выразила надежду, что будет принята комплексная программа парламентского просвещения, завершено обновление пресс-центра и создана полноценная информационно-исследовательская служба Верховной Рады.
Новая стратегия
- В ВР создана рабочая группа по разработке новой брендинговой стратегии парламента. Ее возглавила заместитель председателя ВР Елена Кондратюк. По ее словам, новая концепция «будет включать в себя открытость, инклюзивность, равенство и доступность парламента».
- Также будут предложены изменения в регламент Верховной Рады в части работы оппозиционных сил, принятие этического кодекса народного депутата. Кроме того, запланировано обновление пресс-центра парламента.
- В феврале Кондратюк анонсировала, что новая стратегия будет представлена на текущей сессии ВР к 30-летию независимости Украины.
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