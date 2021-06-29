Заместитель председателя ВР Елена Кондратюк считает, что власти не готовы к введению рынка земли.

В пятницу, 2 июля, народные депутаты хотят заслушать в парламенте министра аграрной политики и премьер-министра по поводу введения рынка земли.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента заместитель председателя ВР Елена Кондратюк напомнила, что 1 июля должно произойти введение рынка земли.

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Однако, добавила она, судя по ситуации, вместо обещанного монобильшиством и премьер-министром роста экономики, в Украине может быть «большая беда».

По ее словам, то, что за неделю до введения рынка земли правительство в срочном режиме вносит изменения в порядок ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество, а также предлагает разъяснять гражданам, как будет работать рынок земли, свидетельствует, что «власти не готовы к введению рынка земли».

Кондратюк предложила в пятницу, 2 июля, во время Часа вопросов к правительству заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля по этому вопросу.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко поддержал необходимость заслушивания вопроса относительно готовности к введению рынка земли. В то же время он предложил, чтобы в парламенте выступил министр аграрной политики Роман Лещенко.

Корниенко добавил, что руководитель правительства может также отвечать на вопросы, которые будут у народных депутатов.

Запуск рынка земли в Украине

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит рынок сельскохозяйственных земель в Украине с июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать земли смогут также юридические лица.

15 июня 2021 года президент заявил, что украинцы в рамках реализации земельной реформы с 1 июля получат возможность быть хозяевами своей земли.

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Автор: Надя Пришляк