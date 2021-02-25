В мессенджерах Facebook Messenger и Instagram, которые принадлежат американской компании Facebook Inc., произошел сбой.
Пользователи мессенджеров по всему миру, в том числе в Украине, столкнулись с проблемами при отправке и получении сообщений. Об этом сообщает аналитическая онлайн-платформа Downdetector.
Читайте такжеGoogle и Facebook ответили ЕС на предложение платить за контент
Сбой начался ориентировочно в 16.30-17.00 по киевскому времени.
Сообщается, что на проблемы с работой приложения преимущественно жаловались жители стран Европы, Северной Америки и Азии.
На данный момент компания Facebook не комментировала происходящее.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram