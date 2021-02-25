Украинские пользователи также имеют проблемы со связью в мессенджерах.

В мессенджерах Facebook Messenger и Instagram, которые принадлежат американской компании Facebook Inc., произошел сбой.

Пользователи мессенджеров по всему миру, в том числе в Украине, столкнулись с проблемами при отправке и получении сообщений. Об этом сообщает аналитическая онлайн-платформа Downdetector.

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Сбой начался ориентировочно в 16.30-17.00 по киевскому времени.

Сообщается, что на проблемы с работой приложения преимущественно жаловались жители стран Европы, Северной Америки и Азии.

На данный момент компания Facebook не комментировала происходящее.

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Автор: Павел Степанец