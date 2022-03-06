Также в городе есть проблема с работой интернет-провайдеров.

В Энергодаре и вероятно в нескольких соседних населенных пунктах не работает мобильный оператор Vodafone.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"В Энергодаре не работает мобильный оператор Vodafone. По неподтвержденным пока данным, аналогичная ситуация возникла и в соседнем городе Днепрорудное, а также окрестных населенных пунктах", - отметил он.

Мэр добавил, что сейчас причины отсутствия мобильной связи выясняются.

"Также в Энергодаре есть проблема с работой интернет-провайдеров", - сообщил Орлов.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в Энергодаре российские военные захватили территорию Запорожской АЭС.

5 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что российские оккупанты де-факто контролируют Энергодар.

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