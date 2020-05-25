Facebook показал, как будет выглядеть удаленное рабочее место будущего

В виртуальной рабочей среде коллеги смогут общаться с помощью своих аватаров: они будут точно передавать выражения лица.

Компания Facebook опубликовала статью и видеоконцепт о том, как может в будущем выглядеть удаленная работа.

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Издание ain.ua выделил ключевые особенности этого футурологического видения.

"Динамическое виртуальное рабочее пространство, построенное на присутствия пользователя в социальных сетях. Гаджеты следующего поколения обеспечат людям бесконечные рабочие среды, с настроенными виртуальными рабочими экранами, досками и другими инструментами для визуализации. Такой VR даст возможность проводить совещания, как если бы вы сами присутствовали с коллегами в офисе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что множественные рабочие экраны в VR, что настраиваются: пользователи смогут переключаться между реальным и виртуальным миром в любое время. На таком рабочем месте сотрудник сможет работать как жестами (с виртуальными экранами), так и более обычным способом, с помощью клавиатуры и мыши.

В виртуальной рабочей среде коллеги смогут общаться с помощью своих аватаров: они будут точно передавать выражения лица.

Все эти технологические направления развивают в самой компании: Workplace, Portal, Oculus для бизнеса, Codec Avatars и другие.

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