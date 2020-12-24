Предварительные цены Galaxy S21 для европейской розницы будут стартовать от 849 евро.

Смартфоны Samsung Galaxy S21 будут презентованы на онлайн-презентации Samsung Unpacked 14 января, однако уже сейчас известны цены, по которым можно будет приобрести новинку в Европе.

Об этом сообщает WinFuture.de.

Читайте такжеФинальный дизайн Samsung Galaxy рассекретили за месяц до анонса (видео)

Как пишет издание, предварительные цены Galaxy S21 для европейской розницы будут стартовать от 849 евро. Самая дорогая модель будет стоить 1529 евро.

В зависимости от регионов и особенностей налогообложения цена может немного отличаться.

Предварительные цены на новинку:

Samsung Galaxy S21 128 ГБ — 849 евро

Samsung Galaxy S21 256 ГБ — 899 евро

Samsung Galaxy S21 Plus 128 ГБ — 1049 евро

Samsung Galaxy S21 Plus 256 ГБ — 1099 евро

Samsung Galaxy S21 Ultra 128 ГБ — 1349 евро

Samsung Galaxy S21 Ultra 256 ГБ — 1399 евро

Samsung Galaxy S21 Ultra 512 ГБ — 1529 евро

Цены на модели S20

Цены на актуальные модели S20 в Европе стартовали с €999 €1099 и €1299 за Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra в версиях с 5G на 128 ГБ соответственно. То есть, новое поколение окажется немного дешевле.

Новинки

9 декабря 2020 года в сеть попали короткие тизер-ролики из официальных рекламных материалов Samsung, демонстрирующие финальный дизайн грядущих флагманских смартфонов серии Galaxy S21, которые представят уже в следующем месяце.

Онлайн-мероприятие Samsung Unpacked, где покажут Samsung Galaxy S21, 21 Plus и 21 Ultra, а также новые TWS-наушники Galaxy Buds Pro, как ожидается, пройдет 14 января, а их фактические продажи начнутся 29 января. Все что известно на данный момент о флагманской линейке смартфонов Galaxy S21 можно узнать из нашего предыдущего материала.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН