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«Укртелеком» восстановил работу интернета по всей стране

14:46, 29 мая 2020
Связь
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщил пресс-секретарь компании Михаил Шуранов на своей странице в соцсети Facebook.

«Восстановительные работы по предоставлению услуг интернета завершены. В кратчайшие сроки интернет полностью восстановлен для всех категорий абонентов», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 11 часов компания «Укртелеком» предупредила о сбое в работе своей сети по всем регионам Украины.

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