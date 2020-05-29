«Укртелеком» восстановил работу интернета по всей стране

Ранее «Укртелеком» предупредил о сбое в работе своей сети по всем регионам Украины.

Один из крупнейших украинских телекоммуникационных операторов «Укртелеком» восстановил работу интернет-связи по всей стране.

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Об этом сообщил пресс-секретарь компании Михаил Шуранов на своей странице в соцсети Facebook.

«Восстановительные работы по предоставлению услуг интернета завершены. В кратчайшие сроки интернет полностью восстановлен для всех категорий абонентов», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 11 часов компания «Укртелеком» предупредила о сбое в работе своей сети по всем регионам Украины.

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