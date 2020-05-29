Масштабный сбой в "Укртелеком": проблемы с интернетом наблюдаются по всей стране

Ситуация не повлияла на услуги голосовой связи.

Компания «Укртелеком» предупреждает о сбое в работе своей сети по всем регионам Украины, о чем сообщает пресс-служба компании.

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«В связи с техническим сбоем оборудования в сети у некоторых абонентов по всем регионам Украины фиксируются проблемы с авторизацией. Специалисты компании занимались устранением последствий сбоя ночью и уже восстановили сервис для части абонентов. К сожалению, проблема носит индивидуальный характер для каждой области, что затрудняет ее оперативное решение», - сказано в сообщении.

Также компания отметила, что ситуация не повлияла на услуги голосовой связи.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах страны. Является одним из лидеров среди провайдеров фиксированного интернета в Украине с наибольшим интернет-покрытием и разветвленной оптической сетью. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

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