О сроках выпуска таких сенсоров пока данных нет, но совершенно очевидно, что выйдут они (если выйдут вообще) еще не скоро.

В апреле этого года глава направления сенсоров Samsung Electronics заявил о намерении компании выпустить фотоматрицы разрешением вплоть до 600 Мп, которые превзойдут по остроте зрения возможности человеческого глаза (человеческий глаз воспринимает мир с "разрешением", эквивалентным примерно 500 миллионов пикселей). Теперь же появились свидетельства серьезности намерений южнокорейского гиганта - проверенный сетевой инсайдер Ice Universe на днях опубликовал слайд из внутренней документации, подтверждающий факт разработки такого сенсора.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Судя по предоставленному инсайдером изображению, потенциальный сенсор формата 1/0,57 дюйма разрешением 600 Мп будет занимать примерно 12% задней поверхности телефона, а его толщина составит 22 мм, что более чем вдвое превышает толщину актуального сенсора 1/1,3 дюйма разрешением 108 Мп (9,1 мм)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда в начале года компания Samsung ставила себе за цель создание 600-мегапиксельный сенсоров, она не уточняла их предназначение. Но если в итоге Samsung решится использовать такой сенсор в камерах смартфонов, будет интересно, каким образом она это реализует, учитывая, что нынешние модели имеют толщину корпуса около 9 мм.

"Можно вспомнить, что переход с этапа 64 Мп на 108 Мп в камерах Samsung занял всего полгода - именно сенсор такого разрешения (второго поколения) используется в актуальных флагманах Galaxy S20 Ultra и Galaxy Note20 Ultra", - подчеркивает издание.

О сроках выпуска таких сенсоров пока данных нет, но совершенно очевидно, что выйдут они (если выйдут вообще) еще не скоро. И можно смело предположить, что до появления 600-мегапиксельных сенсоров нас ждет еще несколько поколений моделей более скоромного разрешения.

Ранее были слухи о выпуске дюймового сенсора следующего поколения разрешением 150 Мп, а также модели разрешением 250 Мп.

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh — Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020

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Автор: УНИАН