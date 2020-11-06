iPhone 12 Pro получил более современный процессор A14 Bionic и на 50% больше оперативной памяти по сравнению с iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

В одном из последних тестов скорости смартфон Apple iPhone 12 Pro обошtл Galaxy Note 20 Ultra по скорости запуска приложений.

Об этом сообщает Wccftech.

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iPhone 12 Pro получил более современный процессор A14 Bionic и на 50% больше оперативной памяти по сравнению с iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Тестирование заключалось в последовательном запуске одних и тех же приложений на обоих смартфонах. При этом приложения запускались в два последовательных прохода. Таким образом, первая серия запусков позволяла выявить, насколько быстро процессор и память справляются с первой загрузкой приложений и выполнением задач, а во время второго круга оценивалась способность устройств хранить приложения в памяти и повторно извлекать их для последующего использования.

Во время первого прохода запуск некоторых приложений быстрее происходил на Galaxy Note 20 Ultra, других – на iPhone 12 Pro. Но в целом, смартфон Apple вырвался вперёд.

Особенно хорошо он проявил себя при обработке видео и запуске игр. С первым кругом задач iPhone 12 Pro справился за 1 минуту и 41,12 секунды, а Galaxy Note 20 Ultra – за 1 минуту и 55,46 секунды. Отставание составило около 14 секунд. Во время второго круга оба смартфона очень быстро извлекали приложения из памяти. Общая длительность двух проходов составила:

iPhone 12 Pro — 2 минуты, 24,11 секунды

Galaxy Note 20 Ultra — 2 минуты, 41,48 секунды.

Таким образом, во время второго круга отрыв iPhone 12 Pro только увеличился и достиг 17 секунд, хотя предыдущая модель плохо показывала себя именно на втором круге тестирования. Это свидетельствует о прогрессе, которого удалось достичь инженерам Apple при разработке смартфона нового поколения.

Хронология событий

31 июля 2020 года компания Apple перенесла ежегодную презентацию новых iPhone.

Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.

13 августа 2020 года появилась информация о том, что iPhone 12 будут представлены с 12 по 18 октября.

21 августа 2020 года в Apple назвали дату выхода iPhone 12 и сразу же перенесли ее.

По состоянию на 20 октября 2020 года Apple уже продала по предзаказу 2 миллиона смартфонов iPhone 12.

28 октября 2020 года в СМИ появились отзывы пользователей новых iPhone 12, которые жаловались на то, что модель крайне неудобна и травматична.

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Автор: УНИАН