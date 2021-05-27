Странами, которые чаще всего становились мишенью операций влияния в Facebook, были США, Украина, Великобритания, Ливия и Судан.

Facebook назвал Россию и Иран инициаторами большинства кампаний по распространению дезинформации как внутри страны, так и за рубежом.

Об этом говорится в отчете Facebook за 4 года, в котором рассматривается так называемое скоординированное неаутентичное поведение, пишет Украинская правда со ссылкой на The Washington Post и Voice of America.

Странами, которые чаще всего становились мишенью операций влияния в Facebook, были США, Украина, Великобритания, Ливия и Судан.

В Facebook заявляют, что с 2017 года в соцсети обнаружили 150 операций по дезинформации в более чем 50 странах.

Согласно отчету, Россия стала крупнейшим распространителем дезинформации: за четыре года там обнаружили 27 операций по влиянию. 15 из которых имеют отношение к Агентству интернет-исследований (ИRА) или другим организациям, которые связывают с российским олигархом, "поваром Путина" Евгением Пригожиным. Еще четыре российские сети были связаны с кремлевскими спецслужбами, а две другие - с сайтами российских СМИ.

На втором месте расположился Иран с 23 сетями распространения фейков. Третьей оказалась Мьянма, далее следуют США и Украина.

Впрочем, отмечается, что за последние годы ни одна другая кампания влияния в социальных сетях, обнаруженная Facebook, не достигла масштабов российской деятельности 2016 года. В 2017 году Facebook обнаружил масштабную операцию по распространению политической дезинформации перед выборами со стороны российского Агентства интернет-исследований направленную на 126 миллионов пользователей соцсети.

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С начала 2020 года в Facebook обнаружили и удалили сеть российской военной разведки, деятельность которой сосредотачивалась на Украине и соседних странах. Она создала фейковых персонажей, которые работали на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе.

"Переломным моментом в недавней истории операций по воздействию" в Facebook называют период выборов в США в 2020 году.

Отмечается, что все больше игроков взяли пример с России и начали операции по дезинформации в своих странах. Сюда относятся сети теневых фирм по связям с общественностью, которые иногда действительно работают на обе стороны внутри страны, а также политиков, маргинальных политических групп и правительств.

Как отмечал глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер, сначала операции по дезинформации были "элитным видом спорта", но этим занимается все больше и больше людей.

Кроме того, усилия по дезинформации стали более изощренными и дорогими в последние годы.

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Автор: Александр Топчий