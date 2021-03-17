Официальные лица не разглашают никаких деталей.

Администрация Байдена на следующей неделе объявит санкции, связанные с вмешательством в выборы.

Читайте такжеАдминистрация Байдена не смогла наладить контакт с Северной Кореей – СМИОб этом пишет CNN со ссылкой на трех представителей Государственного департамента США.

Официальные лица не разглашают никаких деталей, связанных с ожидаемыми санкциями.

Они заявили, что санкции будут нацелены на несколько стран, включая Россию, Китай и Иран.

Что этому предшествовало

Разведка США подготовила отчет, в котором говорится о том, как Россия и Иран пытались повлиять на американские президентские выборы. В частности, они распространяли с этой целью дезинформацию.

Также разведка США выявила другие попытки повлиять на американских избирателей с помощью дезинформации. Это, в частности, делали Куба, Венесуэла и боевая группа "Хезболла". Однако, проникновение в некоторые локальные правительственные системы не повлияли на исход президентских выборов.

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Автор: Людмила Жерновская