На фальшивых страницах распространяли информацию часто сатирического характера, в частности о коронавирусе.

Facebook удалила 105 учетных записей в социальной сети и 5 аккаунтов в Instagram, которые работали в интересах "Слуги народа".

Об этом говорится в отчете компании.

Читайте такжеIBM представила первый в мире 2-нанометровый чипРечь идет, в частности, о фальшивых аккаунтах, которые нахваливали президентскую фракцию. Сеть ориентировалась исключительно на украинскую аудиторию, размещала сообщения на русском и украинском языках о действующей политической ситуации.

Некоторые страницы были названы в честь регионов или городов – Киев, Одесса, Житомир, Львов или Тернополь. Их веб-сайты и медиа-бренды подтверждали, что Украина была их главным направлением.

На фальшивых страницах распространяли информацию часто сатирического характера, в частности о коронавирусе. "Мемы" преимущественно копировали из других источников, чтобы охватить как можно большее количество граждан разных взглядов.

Аккаунты удалили за нарушение политики Facebook относительно скоординированного неавтентичного поведения (CIB).

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Автор: Яна Ставская