Соцсеть Facebook тестирует новый функционал, призванный бороться с распространением фейков и дезинформации.
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Как сообщается в официальном аккаунте Facebook в Twitter, при попытке поделиться материалом, не открывая его, пользователю покажут призыв сначала открыть статью и прочитать ее.
"Вы собираетесь поделиться этой статьей, не открывая ее. Обмен статьями, не прочитав их, может означать упущение ключевых фактов", –говорится в предупреждении соцсети.
В комментариях пользователи выражают мнение, что подобные меры опоздали на несколько лет и на сегодня практически бесполезны. Комментаторы также указывают на множество прочих проблем Facebook – сомнительные сообщества, обилие ботов и растущее количество рекламы.
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