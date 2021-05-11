Пользователей предупредят, что распространение статьи без ее чтения может привести к "упущению ключевых фактов".

Соцсеть Facebook тестирует новый функционал, призванный бороться с распространением фейков и дезинформации.

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Как сообщается в официальном аккаунте Facebook в Twitter, при попытке поделиться материалом, не открывая его, пользователю покажут призыв сначала открыть статью и прочитать ее.

"Вы собираетесь поделиться этой статьей, не открывая ее. Обмен статьями, не прочитав их, может означать упущение ключевых фактов", –говорится в предупреждении соцсети.

В комментариях пользователи выражают мнение, что подобные меры опоздали на несколько лет и на сегодня практически бесполезны. Комментаторы также указывают на множество прочих проблем Facebook – сомнительные сообщества, обилие ботов и растущее количество рекламы.

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Автор: Дмитрий Захаров