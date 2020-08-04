Мировые поставки смартфонов сократились на четверть – исследование

Такое стремительное падение спроса связывают с негативным экономическим влиянием пандемии коронавируса.

Мировые поставки смартфонов во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократились на 24% - до 271,4 миллиона единиц с 357 миллионов.

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Об этом сказано в исследовании международной аналитической компании Counterpoint Research, опубликованном на ее веб-сайте.

В компании связывают такое падение спроса с негативным экономическим влиянием пандемии коронавируса.

Больше всего сократились поставки смартфонов Samsung – на 29%, Xiaomi – 18% и Vivo – на 18%.

Согласно исследованию, лидерами рынка во втором квартале стали компании Huawei – 54,8 миллиона поставленных смартфонов (20% от общего показателя мировых поставок), Samsung – 54,2 миллиона (20%), Apple – 37,5 миллиона (14%), Xiaomi – 26,5 миллиона (10%) и OPPO – 24,5 миллиона (9%).

Как сообщал УНИАН, поставки смартфонов в мире в первом квартале 2020 года сократились в годовом выражении на 13% - до 295 миллионов единиц с 341 миллиона.

Справка УНИАН. Counterpoint Research – международная аналитическая компания, специализирующаяся на рынке технологий.

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