Samsung удвоила свою долю на украинском рынке смартфонов

Samsung заняла 49% украинского рынка смартфонов в прошлом квартале — это вдвое больше, чем год назад.

Как мы узнали из недавнего отчета аналитиков Counterpoint Research, десятка самых продаваемых смартфонов 2019 года представлена моделями Apple iPhone и Samsung Galaxy.

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Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на данные аналитической компании Counterpoint Research.

"По данным источника, в четвертом квартале 2019 года Samsung сумела нарастить свою долю на европейском рынке смартфонов на 2 процентных пункта - до 27%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сильнее всего южнокорейский производитель преуспел на украинском рынке: здесь компания вышла на впечатляющие 49%, что почти вдвое превышает показатель годичной давности. Иными словами, почти половину всех смартфонов на украинский рынок в четвертом квартале 2019 года отгрузила Samsung.

"Впрочем, далеко не везде Samsung оказалась столь же успешна, как в Украине и Европе в целом. На Ближнем Востоке и Африке доля Samsung снизилась с 22% до 20%, в Центральной и Южной Америки - с 36% до 34%, а в Северной Америке - с 22% до 20%", - подчеркивает издание.