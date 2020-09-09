Мероприятие состоится 15 сентября 2020 года.

Компания Apple официально объявила дату презентации, на которой представит новые смартфоны iPhone 12, новые умные часы Apple Watch, свежую версию операционной системы iOS 14 и другие новинки.

Мероприятие состоится 15 сентября 2020 года в Apple Park в 20:00 по киевскому времени (10 a.m. PDT). Информация о нем уже доступна на странице Apple Event.

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По данным сетевых источников уже через неделю мы увидим следующие новинки:

четыре новых смартфона iPhone с OLED-экранами в размерах 5,4″, 6,1″ и 6,7″ — основные модели iPhone 12 и iPhone 12 Max в алюминиевом корпусе будут представлены в форматах 5,4″ и 6,1″, а премиальные iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — в стальных корпусах формата 6,1″ и 6,7″. Все четыре модели получат поддержку 5G и обновленный дизайн с менее скругленными гранями. Линейка получит новый темно-синий цвет вместо зеленого, а LIDAR будет использоваться только в старшей 6,7-дюймовой модели iPhone 12 Pro Max;

новый планшет iPad Air получит обновленный дизайн в стиле линейки iPad Pro, а вот об обновленной модели iPad mini аналитики не упоминают (возможно Apple решила, что крупные смартфоны компании постепенно заменят ее же маленькие планшеты). Утечки указывают на то, что новинка получит более тонкие рамки экрана и сканер отпечатков Touch ID встроенные в кнопку питания;

сразу две новые модели умных часов Apple Watch — свежие Apple Watch Series 6 с максимальной функциональностью и более доступная модель с базовой функциональностью, которая заменит в линейке устаревшие Apple Watch Series 3;

более компактная и дешевая умная колонка Apple HomePod;

новые крупные наушники с оголовьем (over-ear headphones) под собственным брендом Apple, а не в качестве модели Beats.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман сообщает, что 15 сентября пройдет только первая часть презентации с анонсом новых Apple Watch и iPad, а презентация iPhone 12 состоится в октябре.

Эти же данные подтвердил главный редактор The Verge Нилай Патель.

Хронология событий

31 июля 2020 года компания Apple впервые перенесла ежегодную презентацию новых iPhone.

Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.

13 августа 2020 года появилась информация о том, что iPhone 12 будут представлены с 12 по 18 октября.

21 августа 2020 года в Apple назвали дату выхода iPhone 12 и сразу же перенесли ее.

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Автор: УНИАН