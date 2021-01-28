Обновление появилось на фоне миграции пользователей из WhatsApp, Twitter и других соцсетей.

Telegram обновил приложение и сделал доступной функцию переноса истории переписки из других приложений.

Об этом сообщает Hindustan Times.

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В качестве примера приводится WhatsApp, Line, KakaoTalk. Обновление появилось на фоне миграции пользователей из WhatsApp, Twitter и других соцсетей.

«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений — например из WhatsApp, Line или KakaoTalk», - говорится в описании обновления. Оно также позволяет пользователям удалять группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов и историю звонков.

Раньше приложение предусматривало возможность удалить у собеседника только сообщения.

Обновились возможности голосовых чатов. Теперь некоторых участников можно сделать "погромче" или "потише" - заработала функция настройки громкости для отдельных участников.

Активные голосовые чаты в группах пользователей будут отображать вверху вкладки со звонками.

Также теперь можно пожаловаться на каналы или группы, которые выдают себя за официальные представительства известных организации или знаменитостей. Для этого нужно открыть информацию о канале или группе, нажать "Еще" и "Пожаловаться".

Что этому предшествовало

В начале декабря 2020 года власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия подали иски против Facebook, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

От компании требjdfkb, чтобы она продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.

8 января 2021 года в СМИ появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook.

10 января 2021 года WhatsApp подтвердил, что будет передавать Facebook личные данные пользователей.

19 января 2021 года появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp решил перенести обновление пользовательского соглашения, согласно которому личные данные будут передаваться в Facebook.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в январе сообщил о крупнейшей цифровой миграции в истории. По его словам, только с 9 по 12 января в Telegram пришли 25 млн новых пользователей. Их общее число превысило 500 млн.

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Автор: Елена Коваленко