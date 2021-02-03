Google добавила функцию более детальной проверки сайтов в поисковой выдаче.

Компания Google обновила страницу поисковой выдачи и добавила в неё новую функцию – меню About this result. Оно позволит получить из Wikipedia информацию о сайтах в результатах поиска. Это упростит проверку сайтов, которые незнакомы пользователю.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Чтобы увидеть новые информационные окна, нужно нажать на значок в виде трёх точек в правом верхнем углу карточки результата. После этого появится небольшой фрагмент статьи", - говорится в сообщении.

Google заявляет, что "эти описания предоставят самую последнюю проверенную и подтверждённую источниками информацию, доступную в Wikipedia".

Кроме того, в новом окне поисковой информации будут отображаться более подробные сведения о результате, например о том, является ли это обычным результатом поиска или платной рекламой, использует ли сайт безопасное соединение HTTPS. Google утверждает, что новая информация о результатах предназначена для того, чтобы обеспечить дополнительное "спокойствие" при поиске. Вместе с тем, новый инструмент может помочь пользователям отсеивать дезинформацию при поиске новостей или информации о здоровье.

Google уже приступила к разворачиванию новой функции About this result. Пока что она доступна в виде бета-версии. Она доступна в США на английском языке для пользователей мобильного поиска через интернет, приложения Google для Android и для пользователей компьютеров. Компания продолжает собирать отзывы пользователей, чтобы в дальнейшем улучшить и расширить эту функцию.

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Автор: УНИАН