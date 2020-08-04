Twitter может заплатить до $250 миллионов штрафа за использование персональных данных пользователей - СМИ
Компании Twitter грозит штраф на сумму от $150 млн до $250 млн за использование личных данных пользователей для рекламы.
Об этом сообщает Reuters.
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Как пишет издание, указанную сумму штрафа компания может выплатить в результате проверки Федеральной торговой комиссии США.
В Twitter заявили, что получили проект жалобы комиссии, в котором говорится о нарушениях в период с 2013 по 2019 года.
В чем суть претензии
В частности, комиссия обвиняет компанию в использовании телефонных номеров и адресов электронной почты пользователей, которые они доверяли Twitter в целях безопасности.
Отмечается, что Twitter не имел права вводить в заблуждение своих пользователей относительно того, как он использует данные. Однако действия компании могли быть непреднамеренными.
Хронология событий
- 15 июля Twitter подвергся массовой хакерской атаке. Злоумышленники частности взломали аккаунты основателя Microsoft Билла Гейтса, основателя и гендиректора SpaceX Tesla Илона Маска и рэпера Канье Веста.
- 17 июля Twitter заблокировал все аккаунты, пароли к которым пытались изменить в течение последних 30 дней. Сделали это сразу же после хакерской атаки на страницы знаменитостей.
- 18 июля в Twitter объяснили, как хакерам удалось взломать страницу американских знаменитостей. В компании заявили, что хакеры смогли это сделать, получив доступ к учетным записям некоторых сотрудников.
- 31 июля 2020 года Twitter усилил меры безопасности после взлома аккаунтов известных людей.
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