Twitter может заплатить до $250 миллионов штрафа за использование персональных данных пользователей - СМИ

Федеральная торговая комиссия США подозревает Twitter в использовании личных данных пользователей для таргетинга рекламы.

Компании Twitter грозит штраф на сумму от $150 млн до $250 млн за использование личных данных пользователей для рекламы.

Об этом сообщает Reuters.

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Как пишет издание, указанную сумму штрафа компания может выплатить в результате проверки Федеральной торговой комиссии США.

В Twitter заявили, что получили проект жалобы комиссии, в котором говорится о нарушениях в период с 2013 по 2019 года.

В чем суть претензии

В частности, комиссия обвиняет компанию в использовании телефонных номеров и адресов электронной почты пользователей, которые они доверяли Twitter в целях безопасности.

Отмечается, что Twitter не имел права вводить в заблуждение своих пользователей относительно того, как он использует данные. Однако действия компании могли быть непреднамеренными.

Хронология событий

15 июля Twitter подвергся массовой хакерской атаке. Злоумышленники частности взломали аккаунты основателя Microsoft Билла Гейтса, основателя и гендиректора SpaceX Tesla Илона Маска и рэпера Канье Веста.

17 июля Twitter заблокировал все аккаунты, пароли к которым пытались изменить в течение последних 30 дней. Сделали это сразу же после хакерской атаки на страницы знаменитостей.

18 июля в Twitter объяснили, как хакерам удалось взломать страницу американских знаменитостей. В компании заявили, что хакеры смогли это сделать, получив доступ к учетным записям некоторых сотрудников.

31 июля 2020 года Twitter усилил меры безопасности после взлома аккаунтов известных людей.

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