Мобильное подразделение терпит убытки на протяжении 23 кварталов подряд.

Южнокорейская компания LG Electronics готовится принять решение о дальнейшей судьбе своего подразделения по производству мобильных устройств, которое терпит убытки на протяжении 23 кварталов подряд.

Об этом сообщает The Korea Times.

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Как отмечается в заявлении компании, за этот срок подразделение потеряло в общей сложности около $4,5 млрд в условиях «жесткой» конкуренции.

«Мы в LG Electronics считаем, что настал тот момент, когда нам необходимо принять наиболее правильное решение относительно мобильного подразделения, учитывая уровень конкуренции в данный момент и в будущем», - говорится в заявлении компании.

В заявлении руководства компании уточняется, что сотрудникам «не стоит беспокоиться о том, что может произойти с подразделением по производству смартфонов, потому что мы оставим их в штате компании».

Инвесторы восприняли заявление компании как предупреждение о выходе LG из производства смартфонов, и акции компании взлетели сразу на 12,9%.

Ситуация в LG Electronics

Ранее в корейских СМИ уже появлялись публикации о том, что LG Electronics может уйти с рынка мобильных устройств в связи с продаже убыточного подразделения.

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Автор: УНИАН