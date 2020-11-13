Красный Крест Украины совместно с Vodafone Украина запустили короткий номер 88033 для сбора благотворительных взносов, которые будут направлены на преодоление последствий пандемии COVID-19.

Отныне каждый, кто является абонентом Vodafone Украина, может внести свой вклад, чтобы поддержать учреждения здравоохранения и помочь уязвимым категориям населения в борьбе с COVID-19. Для этого достаточно отправить SMS-сообщение на короткий номер 88033.

Стоимость благотворительного SMS-сообщения – 20 гривен. Услуга действует только для абонентов предоплаты.

«Красный Крест Украины с первых дней начала коронавирусной инфекции в сотрудничестве с партнерами поддерживал уязвимые слои населения. Но, к сожалению, количество новых случаев болезни остается стабильно высокой, поэтому очень важно поддержать уязвимые категории населения и опорные больницы в преодолении пандемии. Для этого совместно с Vodafone внедрили удобный способ сбора благотворительных взносов, чтобы каждый имел возможность, не выходя из дома поддержать тех, кто в этом сейчас нуждается больше всего! Ведь только совместными усилиями мы сможем преодолеть СОVID-19», – отметил Максим Доценко, генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины.

«Мы уверены, что совместными усилиями можно достичь большего, поэтому запускаем собственные социальные проекты (только в этом году наша помощь на борьбу с соvid превысила 30 млн грн) и с готовностью приобщаемся к важным инициативам партнеров. Мы поддерживаем украинский Красный Крест в том важном деле, которое он делает по преодолению СОVID-19, и благодарны нашим абонентам, которые присоединятся к проекту Красного Креста через sms-пожертвования», – отметила Виктория Рубан, начальник отдела по связям с общественностью Vodafone Украина.

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Автор: УНИАН