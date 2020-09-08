Министр иностранных дел Китая Ван И объявил о запуске Глобальной инициативы по безопасности данных.

Китай запускает собственную инициативу по установлению глобальных стандартов безопасности данных, пытаясь таким образом противодействовать попыткам США убедить другие страны защитить свои сети от китайских технологий.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

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О запуске Глобальной инициативы по безопасности данных министр иностранных дел Китая Ван И объявил во вторник, 8 сентября на семинаре по глобальному цифровому управлению в Пекине.

Растущие риски

Министр сослался на растущие риски для безопасности данных и то, что он охарактеризовал как попытки политизировать вопросы безопасности и очернить конкурирующие страны по вопросам технологий.

По словам Вана, «важно разработать набор международных правил безопасности данных, которые отражали бы волю и уважали интересы всех стран».

В рамках своей новой «Глобальной инициативы по безопасности данных» Китай призывает все страны обеспечивать безопасность данных «комплексным, объективным и основанным на фактах образом» и поддерживать открытую, безопасную и стабильную цепочку поставок информационных и коммуникационных технологий и услуг.

Инициатива Пекина на фоне проблем с Вашингтоном

Как пишет издание, инициатива Пекина возникла на фоне обострения напряженности в отношениях с Вашингтоном. Она появилась примерно через месяц после того, как госсекретарь США Майк Помпео объявил о программе Clean Network, которая исключит китайские телекоммуникационные компании, приложения, облачных провайдеров и подводные кабели из интернет-инфраструктуры, используемой США и другими странами.

Несмотря на то, что в китайской инициативе не упоминаются США, китайский министр ясно дал понять, что этот шаг является ответом на усилия Белого дома, отмечает издание.

Экономические проблемы

8 сентября 2020 года Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ограничить экономические отношения США с Китаем. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Белом доме.

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Автор: УНИАН