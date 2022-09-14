Киевстар сохраняет за абонентами во временно оккупированных населенных пунктах их мобильные номера.

Национальный телеком оператор восстанавливает мобильную связь в только что освобожденных населенных пунктах Харьковской области. Так, недавно компания отстроила и включила базовые станции мобильной сети в городе Балаклея и поселке Вишневое. А сегодня возобновлена работа мобильной связи в освобожденных поселках Шевченково и Боровое.

Как комментирует директор по развитию и поддержке телеком-сети Владимир Кабаненко, "специалисты Киевстара идут вслед за ВСУ. Как только мы получаем разрешения военных администраций на доступ в освобожденные населенные пункты, сразу начинаем восстановительные работы. Инженеры компании работают круглосуточно, чтобы местные жители как можно быстрее могли общаться с родными и близкими".

Киевстар сохраняет за абонентами во временно оккупированных населенных пунктах их мобильные номера. Поэтому теперь жители населенных пунктов Балаклея, Вишневое, Боровое и Шевченково могут активно пользоваться украинским мобильной связью. Напомним, что благодаря национальному роумингу такая возможность есть и у абонентов других мобильных операторов. Чтобы удобно воспользоваться национальным роумингом, абонентам других мобильных операторов рекомендуется в ручном режиме выбрать в настройках телефонов мобильной сети "Киевстар".

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Кроме того телеком-оператор Киевстар вводит дополнительные технические меры для усиления мобильной связи и интернета в городе Харьков. Так, инженеры компании сегодня начали установку оборудования Starlink в шести районах города. Это позволит телеком-оператору максимально быстро налаживать работу базовых станций мобильной сети по всему городу.