Сами мобильные операторы зачастую предоставляют такие услуги тайно.

Украинцы ежедневно платят мобильным операторам за контент-услуги, которые не заказывали.

Сами мобильные операторы зачастую предоставляют такие услуги тайно, без уведомления пользователей о том, что с них будет взиматься дополнительная плата. Об этом говорится в материале ЭП.

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Как пишет издание, мобильные операторы списывают со счетов своих клиентов около 3 млрд грн в год.

Каждая вторая услуга предоставляется без ведома украинцев, а сами услуги, как правило, маскируются под всплывающие окна.

Абоненты ежегодно теряют около 1,5 млрд грн из-за услуг, которые они не заказывали. Речь идет о развлекательных, справочных, музыкальных услугах. Об этом заявил замминистра цифровой трансформации Александр Шелест.

По словам Шелеста, при предоставлении таких услуг зарабатывают провайдеры, а мобильные операторы получают свою долю (1 из 3 млрд грн).

"По закону каждый потребитель имеет право знать поставщика услуги, ассортимент услуги, количество и требовать ее качество", – говорит экс-член Нацкомиссии по регулированию связь Владимир Гресько.

Перенос мобильного номера

7 апреля 2021 года в Минцифры рассказали о переносе мобильного номера за день. Упрощенная процедура смены мобильного оператора с сохранением номера телефона заработает в Украине с 1 декабря 2021 года.

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Автор: Елена Коваленко