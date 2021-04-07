Сейчас эта процедура занимает 3-4 дня.

Упрощенная процедура смены мобильного оператора с сохранением номера телефона заработает в Украине с 1 декабря 2021 года.

Читайте такжеВ Украине упростили перенос мобильных номеров: что изменилосьОб этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

В ведомстве напомнили, что услуга по переносу абонентских номеров в Украине предоставляется с 1 мая 2019 года.

«Новая процедура значительно облегчит жизнь абонента, который хочет оставить свой номер телефона, но сменить мобильного оператора: номер перенесут оперативно - максимум за 1 день, а не за 3-4», - говорится в сообщении.

В Минцифры добавили, что для этого абонент должен обратиться к одному - новому оператору, а не к обоим, как было раньше. Договор с прежней компанией будет расторгнут автоматически.

«Пользователи без контракта теперь смогут оставить свой номер при смене оператора по упрощенному порядку - регистрация у предыдущего оператора не нужна», - пояснили в министерстве.

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Автор: Леся Лещенко