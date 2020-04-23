«Укрпошта» и авиакомпания МАУ возобновили прямой рейс по доставке посылок в США
Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» и авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) сегодня, 23 апреля, отправили первый самолет с посылками в США с момента закрытия регулярного авиасообщения 17 марта в связи с распространением коронавируса.
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Об этом сообщила пресс-служба «Укрпошты».
«23 апреля «Укрпошта» отправила более 30 тыс. посылок из аэропорта «Борисполь» самолетом МАУ, который будет выполнять прямой рейс в Нью-Йорк. На время карантина почту в США будем доставлять пассажирскими самолетами», - сказано в сообщении.
Общая стоимость загруженных посылок - 1,5 млн долл.
«На борту продукция украинского малого и среднего бизнеса на экспорт, которая поступит на почту США (USPS) уже сегодня. Общая стоимость груза или проданных товаров - примерно 1,5 млн долл.», - цитирует пресс-служба слова генерального директора «Укрпошты» Игоря Смелянского.
Все отправления, загруженные на рейс в США, прошли оформление на украинской таможне в период с 14 по 21 апреля.
«Укрпошта» и МАУ планируют сделать рейсы в Нью-Йорк регулярными, что обеспечит стабильные сроки доставки для украинских предпринимателей.
В компании сообщили, что с начала объявления запрета на осуществление регулярного авиационного сообщения «Укрпошта» вынуждена была использовать для доставки почты непрямые чартерные рейсы компаний «Элерон» и AirBaltic, а также грузовые самолеты Turkish Airlines с перегрузкой в Стамбуле, Риге и Франкфурте. Поэтому сроки транзита между таможнями Украины и стран назначения могут колебаться от 2 дней до 3 недель.
Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.
17 марта правительство закрыло международное регулярное пассажирское сообщение.
Ограничительные меры сначала были продлены до 24 апреля, а потом до 11 мая.
Справка УНИАН.«Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает свыше 65 тыс. сотрудников.
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».