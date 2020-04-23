"Укрпошта" обеспечит доставку "карантинной" тысячи гривень

Благодаря принятым изменениям, в случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в течение пяти календарных дней, "Укрпошта" обеспечит ее выплату и доставку без учета ограничений по выплатным периодам.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" обеспечит бесперебойную доставку одноразовой денежной помощи в размере 1 тысячи гривень для отдельных категорий пенсионеров, детей с инвалидностью и других получателей различных видов государственной социальной помощи.

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Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

"Одним из основных приоритетов работы "Укрпошты" на время пандемии является не только развитие бизнеса, а, прежде всего, обеспечение наших граждан необходимым, в том числе доставкой пенсий и других выплат. Поэтому мы инициировали соответствующие изменения в порядок выплаты единовременного пособия, чтобы люди получили деньги уже сейчас", - приводятся в сообщении слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Отмечается, что сейчас выплата единовременной денежной помощи фактически откладывается на 9 дней, поскольку выплатной период в Украине заканчивается 25 числа текущего месяца и начинается только 4 числа следующего месяца.

"Теперь благодаря принятым изменениям, в случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в течение пяти календарных дней, "Укрпошта" обеспечит ее выплату и доставку без учета ограничений по выплатным периодам", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению правительства от 1 апреля, в связи с негативными последствиями распространения коронавируса COVID-19 в Украине для отдельных категорий населения предусмотрена выплата единовременного денежной помощи в размере 1 тысячи гривень.

Предполагается, что указанную денежную помощь национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" будет доставлять в рамках выплатного периода, установленного для выплат пенсий с 4 по 25 число месяца в течение трех месяцев подряд, до 25 июня 2020 года.