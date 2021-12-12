Для этого использовались технологии стартапа выпускника КПИ Postello.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал об эксперименте, в рамках которого нейронная сеть при помощи искусственных нейронов написал ему речь.

Об этом он поведал в своём канале в Telegram.

Для реализации задуманного команда министра воспользовалась разработкой стартапа выпускника КПИ Postello. Их одноимённый сервис с помощью нейросети создает целую речь всего на основе нескольких ключевых фраз.

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Клиентами сервиса уже являются малый и средний бизнес из Штатов, Канады, Филиппин, Индии, Австралии, Германии и Великобритании.

Для того, чтобы получить готовый текст, сервису нужно дать ключевые слова, после чего алгоритм развивает вашу мысль, а нейросеть сделает все остальное. На данный момент сервис ещё нуждается в доработке, но у Postello "есть большие перспективы", – подытожил министр.

Ранее Минцифры презентовали новые услуги на портале "Дия". Теперь каждый может оформить пенсию или пособие по безработице, а также получить справки о трудовом или страховом стаже – менее чем через час и не выходя при этом из дома.

В ведомстве подчеркнули, что именно на эти услуги среди украинцев сейчас самый большой спрос. Только за год социальные работники выдают около трех миллионов справок о стаже.

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Автор: Денис Пономаренко