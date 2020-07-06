iPhone заменит водительские права и паспорт

Желающим придется подтвердить свою личность при помощи биометрических датчиков.

Компания Apple намерена сделать свои смартфоны iPhone полной заменой идентификационных документов.

Об этом сообщает AppleInsider.

Компания подала несколько патентных заявок в Бюро по патентам и товарным знакам США под общим названием Providing Verified Claims of User Identity (предоставление подтвержденных сведений о личности пользователя). В них подробно описаны методы хранения, предоставления и проверки подлинности пользовательских документов.

Читайте такжеApple отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах

Прежде, чем предоставить с помощью устройства паспорт, водительское удостоверение или библиотечную карточку, сначала придется подтвердить свою личность при помощи биометрических датчиков. Для этого можно будет воспользоваться Touch ID или Face ID, как при оплате через Apple Pay, или же биометрическим датчиком Apple Watch.

Как сообщал УНИАН, 30 июня 2020 года Apple объявила имена лауреатов традиционной ежегодной премии Design Awards, присуждаемой купертиновским гигантом разработчикам iOS-приложений и игр за выдающийся дизайн, инновации, изобретательность и технические достижения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram