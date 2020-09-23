Старт предзаказов назначен на 16 октября

Компания Apple представит iPhone 12 одновременно с презентацией меток AirTag и полноразмерных беспроводных наушников AirPods Studio.

Как сообщает Appleinsider, презентация запланирована на 13 октября.

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По информации издания, предзаказ на iPhone 12 откроется три дня спустя — 16 октября.

Как пишет издание, эти данные якобы получены от работника телекоммуникационного оператора из Нидерландов (вероятно, Orange или T-Mobile). Никаких доказательств в пользу даты 13 сентября не приводится, но IP-адрес, с которого было отправлено сообщение, действительно находится в пределах корпоративной сети того самого оператора.

Между тем, как пишет источник, Apple активизировала свои действия в Европе в преддверии анонса iPhone 12. Так, во внутренней презентации British Telekom генеральный директор компании Марк Аллера (Marc Allera) заявил, что Apple близка к запуску iPhone 5G в течение «дней».

«Мы всего в нескольких днях от следующего крупного анонса Apple, iPhone 5G, который станет огромным толчком для развития 5G», — сказал Аллера сотрудникам компании. Во время этой презентации взял слово и старший вице-президент Apple Эдди Кью (Eddy Cue), что говорит в пользу правдивости слов Аллера об очень скором анонсе.

Хронология событий

31 июля 2020 года компания Apple впервые перенесла ежегодную презентацию новых iPhone.

Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.

13 августа 2020 года появилась информация о том, что iPhone 12 будут представлены с 12 по 18 октября.

21 августа 2020 года в Apple назвали дату выхода iPhone 12 и сразу же перенесли ее.

28 августа 2020 года СМИ узнали, чем удивит и сколько будет стоить iPhone 12 Pro Max.

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Автор: УНИАН