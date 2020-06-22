Раскрыт дизайн нового iPhone 12

Желающих заполучить новый iPhone могут ждать угловатый дизайн, три камеры и три размера.

Инсайдер Сонни Диксон опубликовал макеты будущих смартфонов Apple - iPhone 12.

На фото представлены макеты, а не рабочие смартфоны. Такие макеты обычно используются производителями и продавцами чехлов и других аксессуаров, пишет издание MacRumors.

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Изображения подтверждают ранее появившиеся слухи о том, что iPhone 12 получат "угловатый" корпус и будут похожи на iPhone 4. Боковые рамки смартфонов плоские, как у iPad Pro последних поколений. Передняя и задняя панели плоские без скруглений к боковой рамке.

На фото показаны три модели смартфонов - с экранами на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Все они имеют тройную камеру, однако, по слухам, старшая версия может получить сенсор LiDAR, как в iPad Pro 2020.

Ранее Диксон до анонса Apple рассказал о выходе колонки HomePod и полностью показал дизайн iPad Pro.

Осенью 2020 года Apple представит новую линейку смартфонов iPhone 12. В настоящий момент известно, что выйдет четыре устройства - два "наследника" iPhone 11 с экранами 5,4 и 6,1 дюйма и две Pro-версии с дисплеями на 6,1 и 6,7 дюйма. Все они получат OLED-экраны, чип A14 и поддержку 5G. Стартовая цена составит 649 долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее были раскрыты характеристики нового iPhone 12.

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