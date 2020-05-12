Раскрыты характеристики нового iPhone 12 (видео)

iPhone 12 Pro получит ProMotion дисплей с частотой 120 Гц, увеличенную батарею, доработанную систему Face ID и улучшенную камеру.

По мере приближения сроков официального анонса смартфонов Apple следующего поколения в сети появляется всё больше слухов об этих устройствах.

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Очередная утечка, опубликованная в виде ролика на канале EverythingApplePro, раскрывает вероятные характеристики модели iPhone 12 Pro, передает itc.ua.

Одним из наиболее существенных улучшений в грядущем смартфоне Apple iPhone 12 Pro станет новый дисплей ProMotion. Он обеспечит частоту обновления изображения 120 Гц. Частоту 90 Гц, которую можно встретить в некоторых смартфонах на рынке, в Apple решили пропустить. При этом технология ProMotion позволит интеллектуально переключаться между различными режимами работы с разной частотой обновления, в зависимости от типа выводимого контента. Таким образом, в зависимости от отображаемого фильма или игры фактическая частота может составлять 24 Гц, 60 Гц или 120 Гц. В таких задачах, как просмотр сайтов или чтение электронных книг, частота будет автоматически понижаться для экономии заряда батареи.

Более высокая частота обновления дисплея увеличит нагрузку на батарею. Также на потребление энергии повлияет и внедрение поддержки стандарта связи 5G. Таким образом, новый iPhone 12 Pro получит батарею большей ёмкости по сравнению со своим предшественником.

Дополнительно отмечается, что ProMotion дисплей с частотой обновления 120 Гц будет доступен только в версии Pro, а модели iPhone 12 без окончания Pro получат дисплей с частотой обновления 60 Гц.

Также стало известно, что в смартфоне iPhone 12 Pro компания Apple уменьшит размер выреза, в котором размещаются камера и компоненты системы Face ID. Однако, несмотря на миниатюризацию компонентов, Apple также работает над расширением функциональных возможностей системы Face ID. Эта система в iPhone 12 Pro будет способна работать не только с большими углами наклона, как в iPad pro, но также получит новые алгоритмы динамического зондирования, которые позволят увеличивать отдельные элементы лица и более эффективно отслеживать их. Не уточняется, сможет ли система Face ID работать в ландшафтном режиме.

Согласно имеющейся информации, Apple тестировала 64-мегапиксельную камеру, но вынуждена была отказаться от её использования из-за плохой работы системы автоматической фокусировки. Потому новые смартфоны iPhone 12 будут поставляться с 12-мегапиксельным сенсором и улучшенным автофокусом, которые работают в 2-3 раза быстрее по сравнению с нынешним поколением. Частично это связано с использованием нового сенсора LiDAR, который также позволит повысить качество съемки в условиях слабого освещения.

Вместе с улучшенной системой электронной стабилизации изображения, он позволит улучшить съемку видео Slow Motion, ночного неба и ночных сцен. Кроме того, с помощью LiDAR удастся повысить и качество портретных фотографий. Съёмка портретных видео также будет улучшена, но возможно эта функция появится не сразу, а будет выпущена вместе с последующими обновлениями операционной системы или же вовсе только с анонсом iPhone 13, так как на текущий момент работа этой функции не обеспечивает удовлетворительного результата.

Работа функции Smart HDR также будет улучшена благодаря более качественному шумоподавлению. Телефото камера получит возможность 3-кратного оптического увеличения, а также поддержку ночного режима съёмки. Однако для сверхширокоугольного модуля эти улучшения не предусмотрены. Зато планируется улучшить работу функции Digital Zoom, реализовав в ней 30-кратное увеличение по сравнению с 10-кратным увеличением в нынешнем поколении.

Среди прочих улучшений и доработок называются работа микрофонов при захвате звука в процессе записи видео. Стабилизация изображения со сдвигом сенсора может появиться в 6,7-дюмовой модели iPhone 12 Pro. Материнская плата разделена на две части и соединена ленточным кабелем. Это вызвано необходимостью установки более крупной L-образной батареи.